В Москве приватизировали 60 тысяч квартир за пять лет
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт «Аргументы и Факты».
«При этом в 2022 и 2023-м москвичи оформили в собственность больше всего помещений — по 13 тыс. Ещё 3 тыс. — в I квартале 2024 года», — сказал Ефимов.
Как отметил чиновник, приватизировать жильё могут только граждане, занимающие его в рамках договора социального найма.
«Сегодня в Москве осталось 256 тыс. неприватизированных квартир. Это около 5% от общего размера столичного жилого фонда, который насчитывает около 5,4 млн помещений», — добавил глава Департамента городского имущества Максим Гаман.
Ранее сообщалось, что в столичном районе Некрасовка появится городская застройка по программе КРТ.