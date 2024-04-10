В Москве приватизировали 60 тысяч квартир за пять лет

В Москве в 2019—2024 годах жители приватизировали около 60 тыс. квартир, заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Об этом сообщает сайт «Аргументы и Факты».

«При этом в 2022 и 2023-м москвичи оформили в собственность больше всего помещений — по 13 тыс. Ещё 3 тыс. — в I квартале 2024 года», — сказал Ефимов.

Как отметил чиновник, приватизировать жильё могут только граждане, занимающие его в рамках договора социального найма.

«Сегодня в Москве осталось 256 тыс. неприватизированных квартир. Это около 5% от общего размера столичного жилого фонда, который насчитывает около 5,4 млн помещений», — добавил глава Департамента городского имущества Максим Гаман.

Ранее сообщалось, что в столичном районе Некрасовка появится городская застройка по программе КРТ.