Власти Ямала рассказали о поддержке жителей отдалённых районов

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов рассказал о поддержке жителей отдалённых районов.

Об этом сообщает ИА «Север-Пресс».

«Активно возводим и оснащаем участковые больницы и ФАПы. Вдобавок в Шурышкарском, Приуральском, Пуровском, Ямальском и Надымском районах курсируют КамАЗы здоровья. Внутри — аппараты ЭКГ и УЗИ, цифровые маммографы и флюорографы», — отметил Артюхов.

За пять лет на отдалённых территориях открылись восемь детских садов и пять школ. Также по Ямалу курсирует передвижной комплекс ТО.

Ранее сообщалось, что фестиваль арктической моды под открытым небом «Ямалица» пройдёт в Салехарде 7—9 июня.