В Гольянове открыли спорткомплекс «Скиф» после капремонта
- РИА Новости
Об этом сообщает НСН.
Как отметил Собянин, рядом строится комплекс с бассейном, также прошли работы по благоустройству на Гольяновском пруду. Реконструированы две поликлиники.
Кроме того, мэр напомнил о строительстве станции метро в Гольянове.
Что касается спорткомплекса, то работы прошли в рамках программы реновации типовых спортивных объектов. В здании есть два спортзала, на базе спорткомплекса организованы занятия по общей физической подготовке и спортивным играм для участников «Московского долголетия».
Ранее сообщалось, что в Москве провели капитальный ремонт в 20 домах с библиотеками.