В Гольянове открыли спорткомплекс «Скиф» после капремонта

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл спорткомплекс «Скиф» в Гольянове после капремонта. Он также пообщался с жителями и рассказал им о развитии района.

Об этом сообщает НСН.

Как отметил Собянин, рядом строится комплекс с бассейном, также прошли работы по благоустройству на Гольяновском пруду. Реконструированы две поликлиники.

Кроме того, мэр напомнил о строительстве станции метро в Гольянове.

Что касается спорткомплекса, то работы прошли в рамках программы реновации типовых спортивных объектов. В здании есть два спортзала, на базе спорткомплекса организованы занятия по общей физической подготовке и спортивным играм для участников «Московского долголетия».

Ранее сообщалось, что в Москве провели капитальный ремонт в 20 домах с библиотеками.