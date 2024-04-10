Отец найденных в подвале в Петербурге детей рассказал, почему забрал их у матери

Мужчина, ставший фигурантом уголовного дела после того, как его троих детей нашли в подвале одного из домов в Санкт-Петербурге, рассказал, почему забрал их у матери.

По словам Артура, во время совместной жизни они постоянно ссорились с Анастасией, из-за этого и разъехались. Она увезла детей к своему новому сожителю в другой город, а он остался в Санкт-Петербурге работать.

Через некоторое время дети стали жаловаться, что их постоянно ругают. Артур не выдержал и забрал их. На большую квартиру не было денег, а в однушке ему бы не хватило места для работы.

Артур говорит, что старался для детей: покупал игрушки, сделал для них маленькую мебель, повесил доски с алфавитом. А к лету планировал переезд.

Он понимает, что сейчас детей, вероятно, отдадут матери, но надеется со временем забрать их к себе, поэтому намерен зарабатывать на квартиру и оформлять документы.

Артур уточнил, что он нигде не указан как отец, чтобы Анастасии выплачивали пособие как матери-одиночке.

Ранее стало известно, что мужчина, ставший фигурантом уголовного дела после того, как его троих детей нашли в подвале одного из домов в Санкт-Петербурге, ранее уже имел проблемы с законом — он был судим за наркотики.

Также мать детей ранее привлекали к ответственности за неисполнение родительских обязанностей.

Сейчас дети чувствуют себя хорошо, их осмотрели врачи.