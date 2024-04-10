Отец найденных в подвале Петербурга детей был судим за наркотики
Уроженец города Энгельса Саратовской области в 2005 году попался на продаже марихуаны. Его приговорили к трём годам лишения свободы условно.
Помимо этого, на малой родине у него имелись проблемы с приставами из-за долгов по коммунальным платежам. С этими же проблемами он столкнулся и в Москве, где проживал несколько лет назад.
Ранее сообщалось, что мать детей полгода живёт в другом регионе и якобы оказывает им материальную поддержку.