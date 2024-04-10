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Отец найденных в подвале Петербурга детей был судим за наркотики

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Мужчина, ставший фигурантом уголовного дела после того, как его троих детей нашли в подвале одного из домов в Санкт-Петербурге, ранее уже имел проблемы с законом — он был судим за наркотики.

Уроженец города Энгельса Саратовской области в 2005 году попался на продаже марихуаны. Его приговорили к трём годам лишения свободы условно.

Помимо этого, на малой родине у него имелись проблемы с приставами из-за долгов по коммунальным платежам. С этими же проблемами он столкнулся и в Москве, где проживал несколько лет назад.

Ранее сообщалось, что мать детей полгода живёт в другом регионе и якобы оказывает им материальную поддержку.

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