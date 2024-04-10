RT в Telegram
Подпишись

RT выяснил подробности о родителях, чьих детей нашли в подвале дома в Петербурге

Короткая ссылка
Местные жители и детский омбудсмен Анна Митянина рассказала RT подробности о родителях, чьих детей нашли в подвале дома в Санкт-Петербурге.
RT выяснил подробности о родителях, чьих детей нашли в подвале дома в Петербурге
  • РИА Новости

Как рассказали люди, живущие рядом с местом событий, отец детей, которых нашли в подвале дома в Петербурге, снимал помещение за 20 тыс. рублей в месяц. Предположительно, мужчина занимался там ремонтом электронной техники. Собственник выставил его на продажу.

Мать детей как минимум полгода живёт в другом регионе, она якобы оказывает материальную поддержку оставленным детям, рассказала Митянина.

Отца, у которого нет документов на детей, задерживали на 48 часов, его отпустили этой ночью. Он утверждает, что является биологическим отцом. Мать ранее привлекали к ответственности за неисполнение родительских обязанностей.

Сейчас дети чувствуют себя хорошо, их осмотрели врачи.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить