RT выяснил подробности о родителях, чьих детей нашли в подвале дома в Петербурге

Местные жители и детский омбудсмен Анна Митянина рассказала RT подробности о родителях, чьих детей нашли в подвале дома в Санкт-Петербурге.

Как рассказали люди, живущие рядом с местом событий, отец детей, которых нашли в подвале дома в Петербурге, снимал помещение за 20 тыс. рублей в месяц. Предположительно, мужчина занимался там ремонтом электронной техники. Собственник выставил его на продажу.

Мать детей как минимум полгода живёт в другом регионе, она якобы оказывает материальную поддержку оставленным детям, рассказала Митянина.

Отца, у которого нет документов на детей, задерживали на 48 часов, его отпустили этой ночью. Он утверждает, что является биологическим отцом. Мать ранее привлекали к ответственности за неисполнение родительских обязанностей.

Сейчас дети чувствуют себя хорошо, их осмотрели врачи.