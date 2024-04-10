Специалисты начали надвижку балок пролётного строения через Варшавское шоссе

На участке Московского скоростного диаметра (МСД) началась надвижка балок пролётного строения через Варшавское шоссе, заявил глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Об этом сообщает НСН.

Как отметил чиновник, в Москве появится более 12 км дорог, четыре эстакады, два тоннеля под МКАД и Симферопольским шоссе, мост через реку Битца и четыре пешеходных перехода.

«После завершения строительства МСД сформируется за пределами МКАД, соединившись сразу с тремя крупными транспортными артериями — федеральной трассой М-2 «Крым», Варшавским шоссе и а/д «Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе», — сказал Загрутдинов.

Завершение работ намечено на конец 2024 года.

Ранее сообщалось, что на южном направлении МСД завершили основные конструкции эстакады над Симферопольским шоссе.