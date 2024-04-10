Специалисты начали надвижку балок пролётного строения через Варшавское шоссе
- РИА Новости
Об этом сообщает НСН.
Как отметил чиновник, в Москве появится более 12 км дорог, четыре эстакады, два тоннеля под МКАД и Симферопольским шоссе, мост через реку Битца и четыре пешеходных перехода.
«После завершения строительства МСД сформируется за пределами МКАД, соединившись сразу с тремя крупными транспортными артериями — федеральной трассой М-2 «Крым», Варшавским шоссе и а/д «Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе», — сказал Загрутдинов.
Завершение работ намечено на конец 2024 года.
Ранее сообщалось, что на южном направлении МСД завершили основные конструкции эстакады над Симферопольским шоссе.