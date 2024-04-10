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Специалисты начали надвижку балок пролётного строения через Варшавское шоссе

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На участке Московского скоростного диаметра (МСД) началась надвижка балок пролётного строения через Варшавское шоссе, заявил глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.
Специалисты начали надвижку балок пролётного строения через Варшавское шоссе
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН.

Как отметил чиновник, в Москве появится более 12 км дорог, четыре эстакады, два тоннеля под МКАД и Симферопольским шоссе, мост через реку Битца и четыре пешеходных перехода.

«После завершения строительства МСД сформируется за пределами МКАД, соединившись сразу с тремя крупными транспортными артериями — федеральной трассой М-2 «Крым», Варшавским шоссе и а/д «Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе», — сказал Загрутдинов.

Завершение работ намечено на конец 2024 года.

Ранее сообщалось, что на южном направлении МСД завершили основные конструкции эстакады над Симферопольским шоссе.

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