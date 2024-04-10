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На южном направлении МСД завершили основные конструкции эстакады над Симферопольским шоссе

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На южном направлении Московского скоростного диаметра (МСД) завершили монолитные конструкции эстакады над Симферопольским шоссе, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
На южном направлении МСД завершили основные конструкции эстакады над Симферопольским шоссе
  • РИА Новости

«Полностью завершён монолитный конструктив двухполосной эстакады протяжённостью более 350 м, проходящей над Симферопольским шоссе на высоте порядка пяти метров», — сказал Бочкарёв.

По его словам, эстакада построена на девяти монолитных опорах.

«Сооружение эстакады велось очередями. Движение автотранспорта по пересекаемому Симферопольскому шоссе осуществлялось по временной схеме и не прерывалось в течение всего периода производства работ», — подчеркнул заммэра.

В свою очередь, гендиректор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов рассказал, что пролётные строения эстакады в интервале с первой по шестую опоры выполнены из сборных железобетонных балок, а с шестой по девятую — из металлических коробчатых балок с железобетонной плитой проезжей части.

«В настоящий момент ведутся работы по нанесению антикоррозионной защиты поверхности и устройству оклеечной гидроизоляции», — сообщил Кравцов.

Он добавил, что в рамках строительства эстакады запланированы работы по устройству асфальтобетонного покрытия, монтажу опор освещения и инженерных сетей.

Со своей стороны, декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко отметил, что программа развития транспортной инфраструктуры — один из самых успешных градостроительных проектов, реализуемых в Москве.

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