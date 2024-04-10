Специалист Сырцов рассказал о сезонности спроса на жильё в Москве

Управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов рассказал о сезонности спроса на жильё в Москве.

«Низкий спрос в январе — феврале и восстановление уровня спроса в марте по сравнению с предыдущими месяцами 2024 года объясняется прежде всего фактором сезонности — в ретроспективе прошлых лет спрос в марте превышал показатели января и февраля, при этом январь всегда является месяцем с самым низким уровнем продаж за год в связи с новогодними праздниками», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

Как отметил эксперт, на фоне пониженного спроса и ужесточения условий по ипотеке застройщики начали предлагать новые акции и программы для привлечения клиентов.

Со своей стороны, вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в беседе с Общественной службой новостей отметил, что активизация рынка новостроек в прошлом году была связана со ступенчатым ростом ключевой ставки.

«Всё это привело к тому, что было значительное количество покупок, сделанное на опережение», — пояснил он.

Ранее директор рынков России и СНГ fäm Properties Валерий Тумин рассказал о сезонности на рынке жилья.