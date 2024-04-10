RT в Telegram
Подпишись

Специалист Сырцов рассказал о сезонности спроса на жильё в Москве

Короткая ссылка
Управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов рассказал о сезонности спроса на жильё в Москве.
Специалист Сырцов рассказал о сезонности спроса на жильё в Москве
  • Gettyimages.ru

«Низкий спрос в январе — феврале и восстановление уровня спроса в марте по сравнению с предыдущими месяцами 2024 года объясняется прежде всего фактором сезонности — в ретроспективе прошлых лет спрос в марте превышал показатели января и февраля, при этом январь всегда является месяцем с самым низким уровнем продаж за год в связи с новогодними праздниками», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

Как отметил эксперт, на фоне пониженного спроса и ужесточения условий по ипотеке застройщики начали предлагать новые акции и программы для привлечения клиентов.

Со своей стороны, вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в беседе с Общественной службой новостей отметил, что активизация рынка новостроек в прошлом году была связана со ступенчатым ростом ключевой ставки.

«Всё это привело к тому, что было значительное количество покупок, сделанное на опережение», — пояснил он.

Ранее директор рынков России и СНГ fäm Properties Валерий Тумин рассказал о сезонности на рынке жилья.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить