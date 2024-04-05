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Специалист Тумин назвал лето временем традиционного затишья на рынке жилья

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Директор рынков России и СНГ fäm Properties Валерий Тумин рассказал о сезонности на рынке жилья.
Специалист Тумин назвал лето временем традиционного затишья на рынке жилья
  • Gettyimages.ru
  • © KrimKate

«Всплеск продаж происходит, как правило, в I и IV кварталах, а лето — время традиционного затишья. Вероятно, в этом году оно также начнётся в мае», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, в целом цены на новостройки за этот год стабилизируются и на горизонте двух лет перейдут в рост.

«Вторичка же летом 2024 года действительно может несколько снизиться. Полагаю, в пределах 3—5%», — добавил Тумин.

Ранее член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков выразил мнение, что ипотека более выгодна, чем аренда квартиры.

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