Глава МЧС России дал рекомендации властям Тюменской области по борьбе с паводком

Глава МЧС России Александр Куренков дал рекомендации властям Тюменской области по борьбе с паводком. В частности, он обратил внимание на работу по мониторингу ситуации и на контроль за состоянием защитных дамб.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал МЧС.

«Несмотря на то что обстановка в регионе стабильная, обращаю внимание на работу по мониторингу, моделированию и детальному анализу обстановки. Необходимо оперативно корректировать режимы работы водохранилищ в зависимости от складывающихся метеоусловий», — сказал Куренков.

По его словам, важно своевременно информировать жителей о развитии паводковой ситуации и её прогнозах.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области отменили режим ЧС в трёх районах из-за снижения уровня паводка.