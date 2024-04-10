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Глава МЧС России дал рекомендации властям Тюменской области по борьбе с паводком

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Глава МЧС России Александр Куренков дал рекомендации властям Тюменской области по борьбе с паводком. В частности, он обратил внимание на работу по мониторингу ситуации и на контроль за состоянием защитных дамб.
Глава МЧС России дал рекомендации властям Тюменской области по борьбе с паводком
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал МЧС.

«Несмотря на то что обстановка в регионе стабильная, обращаю внимание на работу по мониторингу, моделированию и детальному анализу обстановки. Необходимо оперативно корректировать режимы работы водохранилищ в зависимости от складывающихся метеоусловий», — сказал Куренков.

По его словам, важно своевременно информировать жителей о развитии паводковой ситуации и её прогнозах.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области отменили режим ЧС в трёх районах из-за снижения уровня паводка.

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