Глава МЧС России дал рекомендации властям Тюменской области по борьбе с паводком
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал МЧС.
«Несмотря на то что обстановка в регионе стабильная, обращаю внимание на работу по мониторингу, моделированию и детальному анализу обстановки. Необходимо оперативно корректировать режимы работы водохранилищ в зависимости от складывающихся метеоусловий», — сказал Куренков.
По его словам, важно своевременно информировать жителей о развитии паводковой ситуации и её прогнозах.
Ранее сообщалось, что в Челябинской области отменили режим ЧС в трёх районах из-за снижения уровня паводка.