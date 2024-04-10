Минздрав Оренбуржья: пункты временного размещения — наша основная забота
По её словам, в ПВР сконцентрировано большое количество людей, которые нуждаются в совершенно разных видах помощи.
«И социальной, и психологической, и медицинской», — отметила она.
Помимо этого, в ПВР пострадавшим также оказывают помощь с оформлением заявлений на предоставление финансовой помощи.
Ранее губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявил, что ежедневно докладывает президенту России Владимиру Путину о ситуации в регионе.