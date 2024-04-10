Минздрав Оренбуржья: пункты временного размещения — наша основная забота

Жители Орска, лишившиеся домов из-за паводка, эвакуируются в пункты временного размещения (ПВР), где им предоставляется вся необходимая помощь. Как сообщила глава Минздрава Оренбургской области Татьяна Савинова, работа с ними — основная забота.

По её словам, в ПВР сконцентрировано большое количество людей, которые нуждаются в совершенно разных видах помощи.

«И социальной, и психологической, и медицинской», — отметила она.

Помимо этого, в ПВР пострадавшим также оказывают помощь с оформлением заявлений на предоставление финансовой помощи.

Ранее губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявил, что ежедневно докладывает президенту России Владимиру Путину о ситуации в регионе.