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Губернатор Паслер заявил, что ежедневно докладывает Путину о ситуации в регионе

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Глава Оренбургской области Денис Паслер заявил, что каждый день докладывает российскому президенту Владимиру Путину о ситуации с паводками.
Губернатор Паслер заявил, что ежедневно докладывает Путину о ситуации в регионе
  • РИА Новости

«Ежедневно ситуация находится на контроле у президента, каждый день мы общаемся, я докладываю ситуацию, Владимир Владимирович в курсе», — приводит ТАСС слова губернатора.

По словам Паслера, глава государства подчеркнул, что власти должны до последнего работать для того, чтобы оказать помощь пострадавшим от паводков.

Ранее мэр Оренбурга Сергей Салмин сообщил, что из-за угрозы подтопления в Оренбурге эвакуированы 865 человек.

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