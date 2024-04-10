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Число пожаров в Прикамье в 2023 году выросло на 20%

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В Пермском крае в 2023 году произошло 4945 пожаров. Рост составил 20%.
Число пожаров в Прикамье в 2023 году выросло на 20%
  • РИА Новости

Об этом сообщает Properm.ru со ссылкой на заместителя начальника, начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Пермскому краю Вадима Попова.

Как отметил чиновник на пресс-конференции, 2487 пожаров произошло в жилом секторе.

Неосторожное обращение с огнём стало причиной пожаров в 2420 случаях, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования — в 1205 случаев, нарушение правил устройства и эксплуатации печей — 659 пожаров.

Ранее сообщалось, что в 12 районах Приморского края объявлен четвёртый класс пожарной опасности.

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