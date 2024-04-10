Число пожаров в Прикамье в 2023 году выросло на 20%
- РИА Новости
Об этом сообщает Properm.ru со ссылкой на заместителя начальника, начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Пермскому краю Вадима Попова.
Как отметил чиновник на пресс-конференции, 2487 пожаров произошло в жилом секторе.
Неосторожное обращение с огнём стало причиной пожаров в 2420 случаях, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования — в 1205 случаев, нарушение правил устройства и эксплуатации печей — 659 пожаров.
Ранее сообщалось, что в 12 районах Приморского края объявлен четвёртый класс пожарной опасности.