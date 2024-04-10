Студенты подмосковного колледжа получили награды чемпионата «Профессионалы»

Студенты колледжа «Подмосковье» заняли призовые места в нескольких номинациях регионального этапа всероссийского чемпионата «Профессионалы».

Они показали высокие результаты в компетенциях «Фотография», «Геопространственные технологии», «Кондитерское дело» и «Облицовка плиткой», передаёт телеканал «360» со ссылкой на областное Минобразования.

Студенты взяли три серебряные медали и одну бронзу.

«Поздравляем участников с достойным результатом и благодарим экспертов-наставников за качественную подготовку конкурсантов», — добавили в пресс-службе ведомства.

Ранее руководитель московского Департамента финансов Елена Зяббарова сообщила, что в столице стартовал приём заявок на 11-й конкурс «Бюджет для граждан».