В Москве открыли приём заявок на участие в конкурсе «Бюджет для граждан»
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.
«Бюджет для граждан» — это конкурс для всех, кто интересуется вопросами бюджета, уточнила Зяббарова.
Поучаствовать в нём могут не только москвичи, но и жители других регионов, отметила она.
Также стало известно, что в текущем году расширен перечень номинаций, среди них «Лучший сценарий внеклассного занятия «Бюджетная грамотность для школьников», «Навигатор по бюджету глазами студента» и др.
Приём заявок продлится до 29 мая.
Ранее НСН со ссылкой на мэра Сергея Собянина сообщала, что в марте открылся приём заявок на онлайн-конкурс туристических маршрутов «Покажи Москву!».