В Москве открыли приём заявок на участие в конкурсе «Бюджет для граждан»

Руководитель московского Департамента финансов Елена Зяббарова сообщила, что в столице стартовал приём заявок на 11-й конкурс «Бюджет для граждан».

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

«Бюджет для граждан» — это конкурс для всех, кто интересуется вопросами бюджета, уточнила Зяббарова.

Поучаствовать в нём могут не только москвичи, но и жители других регионов, отметила она.

Также стало известно, что в текущем году расширен перечень номинаций, среди них «Лучший сценарий внеклассного занятия «Бюджетная грамотность для школьников», «Навигатор по бюджету глазами студента» и др.

Приём заявок продлится до 29 мая.

Ранее НСН со ссылкой на мэра Сергея Собянина сообщала, что в марте открылся приём заявок на онлайн-конкурс туристических маршрутов «Покажи Москву!».