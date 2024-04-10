Брокер Ракута дал советы по выгодной сдаче квартиры

Ипотечный брокер Дмитрий Ракута дал рекомендации по выгодной сдаче квартиры.

«Сильно к цене прибавит косметический ремонт, можно где-то переклеить обои, что-то где-то перекрасить, и квартира приобретёт уже другой вид и будет смотреться намного свежее», — заявил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметил специалист, желательно также загрузить планировку квартиры в объявление. Многие предпочитают выбирать жильё визуально по планировке. Дополнительно можно снять и смонтировать небольшой ролик.

«Третий шаг — в идеале избежать арендаторов с маленькими детьми и животными, потому что при любом раскладе в этом случае пострадает ремонт. Перед сдачей лучше зафиксировать на видео состояние квартиры», — заключил брокер.

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