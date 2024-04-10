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Прокуратура ХМАО проверит обстоятельства падения ребёнка в канализационный люк

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Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа инициировала проверку после того, как в СМИ появилась информация о падении 11-летнего мальчика из Когалыма в канализационный люк.
Прокуратура ХМАО проверит обстоятельства падения ребёнка в канализационный люк
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет дана оценка исполнения требований законодательства в сфере ЖКХ. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Накануне в соцсетях появились сообщения о том, что 11-летний ребёнок провалился в люк, крышка которого была неплотно закрыта и незаметна из-за лужи.

Дело находится на контроле прокуратуры Когалыма.

Ранее сообщалось, что екатеринбургскую школу № 181 привлекли к ответственности после травмирования десятилетней учащейся.

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