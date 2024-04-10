Прокуратура ХМАО проверит обстоятельства падения ребёнка в канализационный люк
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.
В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет дана оценка исполнения требований законодательства в сфере ЖКХ. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Накануне в соцсетях появились сообщения о том, что 11-летний ребёнок провалился в люк, крышка которого была неплотно закрыта и незаметна из-за лужи.
Дело находится на контроле прокуратуры Когалыма.
Ранее сообщалось, что екатеринбургскую школу № 181 привлекли к ответственности после травмирования десятилетней учащейся.