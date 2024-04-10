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Врач Рябков предостерёг от закаливания без подготовки

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Терапевт онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Андрей Рябков рекомендовал не начинать закаливание холодной водой без предварительной подготовки.
Врач Рябков предостерёг от закаливания без подготовки
  • Gettyimages.ru

«Нетренированный организм может негативно отреагировать на охлаждение — сосуды кожи не успевают сократиться достаточно быстро, что приводит к их паралитическому расслаблению. В таком случае теплоотдача будет всё больше, а человеку будет становиться всё холоднее и холоднее», — заявил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметил специалист, нахождение в холодной воде, при имеющихся нарушениях в работе сердечно-сосудистой системы, может привести к инфаркту миокарда или инсульту.

Надо начинать воздействовать на организм со слабой, но регулярной нагрузки.

«Если закаливаться несистемно, как попало, а через месяц резко усилить занятия, подумав, что уже можно «моржевать», то есть вероятность получить не самые приятные последствия для здоровья», — заключил врач.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН рассказал о симптомах постковидного синдрома.

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