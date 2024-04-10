Врач Рябков предостерёг от закаливания без подготовки
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«Нетренированный организм может негативно отреагировать на охлаждение — сосуды кожи не успевают сократиться достаточно быстро, что приводит к их паралитическому расслаблению. В таком случае теплоотдача будет всё больше, а человеку будет становиться всё холоднее и холоднее», — заявил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».
Как отметил специалист, нахождение в холодной воде, при имеющихся нарушениях в работе сердечно-сосудистой системы, может привести к инфаркту миокарда или инсульту.
Надо начинать воздействовать на организм со слабой, но регулярной нагрузки.
«Если закаливаться несистемно, как попало, а через месяц резко усилить занятия, подумав, что уже можно «моржевать», то есть вероятность получить не самые приятные последствия для здоровья», — заключил врач.
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