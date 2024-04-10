Около 41 тысячи детей учатся в частных детских садах и школах в Подмосковье

В Московской области в частных детских садах и школах обучаются около 41 тыс. детей.

Как сообщает издание «Вести Подмосковья», в подмосковной Балашихе прошёл форум «Частное образование», на котором присутствовали более 200 гостей, а также представители комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодёжной политике.

«На сегодняшний день в системе частного образования 136 школ с количеством обучающихся 25,8 тыс. детей и 133 детских сада, которые посещают 15,8 тыс. ребят. Частные детские сады, школы, а также ИП, осуществляющие деятельность в сфере частного образования, частично финансируются из бюджета Московской области», — рассказала председатель профильного комитета подмосковного парламента Линара Самединова.

По её словам, в этом году частным детсадам и школам на образовательную деятельность, оплату труда сотрудников, приобретение учебников и пособий, средств обучения, игр и игрушек из регионального бюджета выделено уже 4,2 млрд рублей.

Ранее стало известно, что в Тверской области отремонтируют более 150 школ и детских садов.