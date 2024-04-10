В Тюменской области рыбакам запретили выходить на лёд

Рыбакам в Тюменской области запретили выходить на лёд.

Об этом, как сообщает URA.RU, рассказали в отделе безопасности людей на водных объектах регионального управления МЧС России.

«В регионе введены в действие распоряжения, запрещающие выход людей и выезд транспорта на ледовое покрытие водных объектов в связи с его неустойчивым состоянием. Подобные решения уже приняты в Тобольске, Ялуторовске, Уватском, Нижнетавдинском и Тобольском районах. Готовятся аналогичные нормативно-правовые акты в остальных муниципальных образованиях региона», — говорится в сообщении.

Ранее в Пермском крае закрыли все ледовые переправы.