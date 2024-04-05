Все ледовые переправы прекратили работу в Пермском крае

В ГУ МЧС России по Пермскому краю заявили о закрытии всех переправ в регионе.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В Гайнах закрыта последняя ледовая переправа через реку Каму, в районе урочища «Пернояг». Все ледовые переправы края перестали действовать», — рассказали в МЧС.

В зимний период было оборудовано 13 переправ.

В ведомстве также призвали жителей не выходить и не выезжать на весенний лёд.

Ранее в ГУ МЧС по Удмуртской Республике заявили о начале весеннего половодья в республике.