В Удмуртии объявили о начале весеннего половодья

В ГУ МЧС по Удмуртской Республике заявили о начале весеннего половодья в республике.

Об этом сообщает udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.

Как отметили в ведомстве, все службы жизнеобеспечения готовы к выполнению противопаводковых мероприятий.

Уровень воды поднимается в пределах нормы.

В случае затопления территории жителям необходимо обратиться в администрацию муниципального образования.

Ранее в пресс-службе МЧС России заявили, что половодье зафиксировано в 34 российских регионах. Согласно последним данным, было подтоплено 384 жилых дома.