В Удмуртии объявили о начале весеннего половодья
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Об этом сообщает udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.
Как отметили в ведомстве, все службы жизнеобеспечения готовы к выполнению противопаводковых мероприятий.
Уровень воды поднимается в пределах нормы.
В случае затопления территории жителям необходимо обратиться в администрацию муниципального образования.
Ранее в пресс-службе МЧС России заявили, что половодье зафиксировано в 34 российских регионах. Согласно последним данным, было подтоплено 384 жилых дома.