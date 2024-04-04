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В Удмуртии объявили о начале весеннего половодья

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В ГУ МЧС по Удмуртской Республике заявили о начале весеннего половодья в республике.
В Удмуртии объявили о начале весеннего половодья
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.

Как отметили в ведомстве, все службы жизнеобеспечения готовы к выполнению противопаводковых мероприятий.

Уровень воды поднимается в пределах нормы.

В случае затопления территории жителям необходимо обратиться в администрацию муниципального образования.

Ранее в пресс-службе МЧС России заявили, что половодье зафиксировано в 34 российских регионах. Согласно последним данным, было подтоплено 384 жилых дома.

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