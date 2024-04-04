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В МЧС заявили, что паводки затронули 34 региона России

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В пресс-службе МЧС России заявили, что половодье зафиксировано в 34 российских регионах. Согласно последним данным, было подтоплено 384 жилых дома.
В МЧС заявили, что паводки затронули 34 региона России
  • РИА Новости

«На сегодняшний день активная фаза развития весеннего половодья наблюдается в 34 регионах России, подтоплены 384 жилых дома», — рассказало ведомство агентству ТАСС.

Уточняется, что вместе с этим затопления затронули более 5 тыс. приусадебных участков, 150 низководных мостов и 102 участка автомобильных дорог.

Самая сложная обстановка пока на Алтае, хотя вода там начинает отступать.

В МЧС добавили, что спасатели ведомства круглосуточно проводят превентивные мероприятия и отслеживают паводковую обстановку.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае из-за ситуации с весенними паводками ввели режим чрезвычайной ситуации.

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