В МЧС заявили, что паводки затронули 34 региона России
- РИА Новости
«На сегодняшний день активная фаза развития весеннего половодья наблюдается в 34 регионах России, подтоплены 384 жилых дома», — рассказало ведомство агентству ТАСС.
Уточняется, что вместе с этим затопления затронули более 5 тыс. приусадебных участков, 150 низководных мостов и 102 участка автомобильных дорог.
Самая сложная обстановка пока на Алтае, хотя вода там начинает отступать.
В МЧС добавили, что спасатели ведомства круглосуточно проводят превентивные мероприятия и отслеживают паводковую обстановку.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае из-за ситуации с весенними паводками ввели режим чрезвычайной ситуации.