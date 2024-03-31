МЧС: подтопление весенним половодьем произошло в 51 населённом пункте России

Зона подтопления весенним половодьем охватила 51 российский населённый пункт. Такую информацию предоставили в пресс-службе МЧС России.

По данным ведомства, активная фаза весеннего половодья наблюдается в 22 субъектах России. В 116 муниципальных образованиях и 51 населённом пункте остаются подтопленными 128 жилых домов, более 1,9 тыс. приусадебных участков, 104 низководных моста и 53 участка автодорог.

«Из них в Алтайском крае подтоплено 923 приусадебных участка и 127 домов в 37 населённых пунктах региона», — указывается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае из-за ситуации с весенними паводками ввели режим чрезвычайной ситуации.