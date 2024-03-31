МЧС: подтопление весенним половодьем произошло в 51 населённом пункте России
- РИА Новости
По данным ведомства, активная фаза весеннего половодья наблюдается в 22 субъектах России. В 116 муниципальных образованиях и 51 населённом пункте остаются подтопленными 128 жилых домов, более 1,9 тыс. приусадебных участков, 104 низководных моста и 53 участка автодорог.
«Из них в Алтайском крае подтоплено 923 приусадебных участка и 127 домов в 37 населённых пунктах региона», — указывается в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае из-за ситуации с весенними паводками ввели режим чрезвычайной ситуации.