В Тюмени за 2023 год произошёл 1191 пожар

Мэр Тюмени Руслан Кухарук в соцсетях прокомментировал статистику пожаров в городе за 2023 год.

Об этом пишет «Вслух.ру».

«На территории города произошёл 1191 пожар. Основной причиной 637 пожаров стало неосторожное обращение с огнём», — сообщил Кухарук в своём Telegram-канале.

Также, по его данным, в садоводческих некоммерческих товариществах (СНТ) произошло 199 пожаров. Основные причины — неосторожное обращение с огнём и нарушение правил эксплуатации электроустановок.

Кроме того, за год зафиксировано 140 ландшафтных пожаров на общей площади 1308 га.

Противопожарный режим введён в Тюменской области с 5 апреля.

Ранее в МЧС России сообщили, что в стране в 2023 году в 3,7 раза возросло число пожаров, связанных с неисправным электрическим отопительным оборудованием и его неправильной эксплуатацией. Всего произошло более 5,6 тыс. таких происшествий.