В России число пожаров из-за электрообогревателей выросло более чем в 3 раза
- Gettyimages.ru
Сведения за прошедший год представлены с учётом четырёх новых регионов, сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные ведомства.
«Число погибших в таких пожарах в прошлом году было почти в два раза больше, чем в предыдущем», — добавили в МЧС.
Всего из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрического оборудования, кроме отопительного, произошло более 55 тыс. пожаров по итогам года. Это почти на 3 тыс. меньше, чем годом ранее. Во время таких пожаров погибли более 1,8 тыс. человек, что на 8% меньше, чем в 2022 году.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Московской области единая служба спасения Система-112 приняла более 85 млн вызовов за всё время работы с 2015 года.