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В России число пожаров из-за электрообогревателей выросло более чем в 3 раза

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По данным МЧС России, в стране в 2023 году в 3,7 раза возросло число пожаров, связанных с неисправным электрическим отопительным оборудованием и его неправильной эксплуатацией. Всего произошло более 5,6 тыс. таких происшествий.
В России число пожаров из-за электрообогревателей выросло более чем в 3 раза
  • Gettyimages.ru

Сведения за прошедший год представлены с учётом четырёх новых регионов, сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные ведомства.

«Число погибших в таких пожарах в прошлом году было почти в два раза больше, чем в предыдущем», — добавили в МЧС.

Всего из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрического оборудования, кроме отопительного, произошло более 55 тыс. пожаров по итогам года. Это почти на 3 тыс. меньше, чем годом ранее. Во время таких пожаров погибли более 1,8 тыс. человек, что на 8% меньше, чем в 2022 году.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в Московской области единая служба спасения Система-112 приняла более 85 млн вызовов за всё время работы с 2015 года.

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