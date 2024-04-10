Новые разработки для Russpass представили победители Московского туристического хакатона

Победители Московского туристического хакатона представили новые разработки для Russpass.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Четвёртый Московский туристический хакатон завершился, в этом году в нём приняли участие рекордное количество специалистов из 70 российских городов.

«Победители предложили лучшие решения, как упростить путь клиента при бронировании туров на сайте (команда djidjya team), усовершенствовать фотобанк (команда Techpotion), интегрировать возможность страховки (команда Black Cat) и увеличить число продаж с помощью внедрения нейросетей (команда Magnum Opus)», — говорится на официальном сайте мэра Москвы.

По словам представителя Мосгордумы в верхней палате российского парламента Инны Святенко, в столице зафиксирован рост числа туристических поездок на 22%.

Ранее Russpass подготовил 10 новых маршрутов из Москвы во Владимирскую область.