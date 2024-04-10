Прокуратура требует ужесточить приговор мужчине, сбившему поэта Рубинштейна
- РИА Новости
Об этом ведомство сообщает в Telegram.
«В связи с мягкостью назначенного наказания Останкинский межрайонный прокурор внёс апелляционное представление на приговор суда», — сказано в заявлении.
Авария произошла 8 января на улице Образцова. Автомобиль сбил Льва Рубинштейна, когда тот переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу в Москве.
Поэт попал в реанимацию в крайне тяжёлом состоянии. 14 января он скончался в больнице.
Водитель, сбивший поэта, получил условный срок.