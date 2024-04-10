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МВД: поддельные приложения банков ВТБ и «Тинькофф» появились в App Store

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В МВД России сообщили, что в App Store появились поддельные приложения банка ВТБ и Тинькофф Банка.
МВД: поддельные приложения банков ВТБ и «Тинькофф» появились в App Store
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет ТАСС.

«В App Store появились фейковые приложения ВТБ и Тинькофф банка, которые воруют личные данные», — говорится в заявлении.

Уточняется, что приложения имеют накрученные оценки и используют фирменные цвета банков, но к настоящим организациям никакого отношения не имеют.

Ранее граждан России предупредили о новом «гибридном» способе мошенничества, совмещающем в себе сразу несколько вариантов обмана клиентов банка.

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