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Россиян предупредили о новом «гибридном» способе мошенничества

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Мошенники начали использовать новый «гибридный» сценарий, совмещающий в себе сразу несколько вариантов обмана клиентов банков с участием лжесотрудников операторов связи, а также госуслуг и полиции. Об этом рассказал представитель Тинькофф Банка.
Россиян предупредили о новом «гибридном» способе мошенничества
  • РИА Новости

По его словам, которые приводит РИА Новости, мошенники стали признаваться, что хотят выманить деньги. Затем жертве звонят псевдосотрудники финмониторинга, госуслуг и полиции и дают инструкции, чтобы «спасти» деньги и поймать злоумышленников, якобы выступивших в сговор с работниками банка.

«На самом деле вместо спасения своих сбережений человек самостоятельно кладёт деньги на счёт мошенников через банкомат», — отметил представитель Тинькофф Банка.

Ранее куратор и эксперт платформы ОНФ «Мошеловка» Алла Храпунова рассказала о методах мошенников в сфере медицинских услуг.

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