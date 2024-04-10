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Куренков выехал в подверженный паводку район Тюменской области

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Глава МЧС России Александр Куренков и губернатор Тюменской области Александр Моор выехали в Ялуторовский район региона, который подвержен подтоплению из-за весеннего половодья. Об этом сообщило МЧС России в Telegram.
Куренков выехал в подверженный паводку район Тюменской области
  • РИА Новости

Куренков собирается лично проконтролировать организацию противопаводковых мероприятий и оценит их достаточность.

В министерстве отметили, что паводок в Тюменской области ожидается через 3—5 дней.

«Для минимизации последствий прохождения весеннего половодья и ликвидации его последствий в Тюменской области создана группировка из более 12 тыс. человек и 3 тыс. единиц техники», — добавили в ведомстве.

Ранее власти Оренбургской области сообщили о спаде воды в 14 населённых пунктах.

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