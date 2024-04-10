Куренков выехал в подверженный паводку район Тюменской области
- РИА Новости
Куренков собирается лично проконтролировать организацию противопаводковых мероприятий и оценит их достаточность.
В министерстве отметили, что паводок в Тюменской области ожидается через 3—5 дней.
«Для минимизации последствий прохождения весеннего половодья и ликвидации его последствий в Тюменской области создана группировка из более 12 тыс. человек и 3 тыс. единиц техники», — добавили в ведомстве.
Ранее власти Оренбургской области сообщили о спаде воды в 14 населённых пунктах.