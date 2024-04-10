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Власти Оренбургской области сообщили о спаде воды в 14 населённых пунктах

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В 14 населённых пунктах шести муниципалитетов Оренбургской области зафиксировали спад воды.
Власти Оренбургской области сообщили о спаде воды в 14 населённых пунктах
  • РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на правительство региона.

«За последние сутки спад воды отмечен в шести муниципальных образованиях в 14 населённых пунктах», — сказано в сообщении.

Уточняется, что от воды освобождено 38 жилых домов и 492 приусадебных участка.

Кроме того, произошло уменьшение сброса воды с Ириклинского водохранилища до 1342 кубометров в секунду.

Ранее глава Орска Василий Козупица сообщил, что уровень воды в реке Урал упал на 29 см, тем самым освободив 136 жилых домов от воды.

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