Уровень Урала в Орске упал на 29 см, освободив от воды 136 жилых домов

Глава Орска Василий Козупица сообщил, что уровень воды в реке Урал упал на 29 см, тем самым освободилось 136 жилых домов от воды.

РИА Новости

По его словам, сейчас уровень Урала составляет 899 см. Подтопленными остаются 6793 жилых дома. «В 15 ПВР размещены 1376 человек, в том числе 228 детей», — добавил мэр. Ранее сообщалось, что уровень воды Урала в Оренбурге за сутки вырос на 81 см.