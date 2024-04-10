Уровень Урала в Орске упал на 29 см, освободив от воды 136 жилых домов
Глава Орска Василий Козупица сообщил, что уровень воды в реке Урал упал на 29 см, тем самым освободилось 136 жилых домов от воды.
- РИА Новости
По его словам, сейчас уровень Урала составляет 899 см.
Подтопленными остаются 6793 жилых дома.
«В 15 ПВР размещены 1376 человек, в том числе 228 детей», — добавил мэр.
Ранее сообщалось, что уровень воды Урала в Оренбурге за сутки вырос на 81 см.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен