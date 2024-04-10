Путин поздравил мусульман с Ураза-байрамом, знаменующим окончание Рамадана
- РИА Новости
Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«Сердечно поздравляю мусульман России с праздником Ураза-байрам, знаменующим окончание священного месяца Рамадан», — сказал Путин.
По словам главы государства, Ураза-байрам олицетворяет для мусульман стремление к нравственному совершенствованию и чистоте помыслов и поступков.
Мусульманские организации принимают участие в реализации патриотических и благотворительных инициатив, поддерживают участников и ветеранов СВО, вносят большой вклад в укрепление сплочённости народа.
10 марта глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил россиян с наступлением священного месяца Рамадан.