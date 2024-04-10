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Путин поздравил мусульман с Ураза-байрамом, знаменующим окончание Рамадана

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Российский лидер Владимир Путин поздравил мусульман России с праздником Ураза-байрам.
Путин поздравил мусульман с Ураза-байрамом, знаменующим окончание Рамадана
  • РИА Новости

Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Сердечно поздравляю мусульман России с праздником Ураза-байрам, знаменующим окончание священного месяца Рамадан», — сказал Путин.

По словам главы государства, Ураза-байрам олицетворяет для мусульман стремление к нравственному совершенствованию и чистоте помыслов и поступков.

Мусульманские организации принимают участие в реализации патриотических и благотворительных инициатив, поддерживают участников и ветеранов СВО, вносят большой вклад в укрепление сплочённости народа.

10 марта глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил россиян с наступлением священного месяца Рамадан.

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