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Кадыров поздравил россиян с началом священного месяца Рамадан

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Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил россиян с наступлением священного месяца Рамадан.
Кадыров поздравил россиян с началом священного месяца Рамадан
  • РИА Новости

«Я от всего сердца поздравляю чеченский народ, всех мусульман республики и России, всю умму Посланника Аллаха… с наступлением священного месяца Рамадан! Желаю всем здоровья для соблюдения всех предписаний Корана и сунны!» — написал он в своём Telegram-канале.

По словам Кадырова, этот месяц даёт возможность всем преобразиться, стать лучше и избавиться от всего скверного.

Рамадан — месяц обязательного поста для мусульман. В течение месяца в дневное время они отказываются от приёма пищи, питья, курения и интимной близости.

Боец UFC чеченского происхождения Хамзат Чимаев ранее сообщил, что не планирует выступать на турнире UFC 300 из-за Рамадана.

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