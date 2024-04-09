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Перинатальный центр в Орске принял 11 беременных женщин из зон затопления

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Перинатальный центр в Орске (Оренбургская область) принял 11 беременных женщин из зон затопления, рассказала RT заведующая отделением патологии новорождённых и недоношенных детей Ирина Кашинская.
Перинатальный центр в Орске принял 11 беременных женщин из зон затопления
  • РИА Новости

По её словам, ещё три пациентки после родов узнали, что у них больше нет домов.

«Они, конечно, психологически очень подавлены, у них слёзы на глазах, потому что им нужно не только заботиться о новорождённых, но и думать о старших детях, которые остались без дома», — поделилась Кашинская.

Ранее сообщалось, что МВД России призывает жителей Оренбургской области незамедлительно сообщать о случаях мародёрства на затопленных территориях.

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