Перинатальный центр в Орске принял 11 беременных женщин из зон затопления

Перинатальный центр в Орске (Оренбургская область) принял 11 беременных женщин из зон затопления, рассказала RT заведующая отделением патологии новорождённых и недоношенных детей Ирина Кашинская.

По её словам, ещё три пациентки после родов узнали, что у них больше нет домов.

«Они, конечно, психологически очень подавлены, у них слёзы на глазах, потому что им нужно не только заботиться о новорождённых, но и думать о старших детях, которые остались без дома», — поделилась Кашинская.

Ранее сообщалось, что МВД России призывает жителей Оренбургской области незамедлительно сообщать о случаях мародёрства на затопленных территориях.