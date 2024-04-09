МВД призывает жителей Оренбургской области сразу сообщать о случаях мародёрства

МВД России призывает жителей Оренбургской области незамедлительно сообщать о случаях мародёрства на затопленных территориях.

Об этом сообщает представитель ведомства Ирина Волк в Telegram-канале.

«Граждан, обладающих информацией о фактах мародёрства, просим незамедлительно сообщить об этом полицейским, обеспечивающим общественный порядок в населённых пунктах, или по телефонам 02, 102, 112, 29-55-00 в городе Орске, 79-19-77 в Оренбурге с указанием адреса, перечня имущества, примет возможных злоумышленников», — отмечается в сообщении.

Сильнейший паводок в Оренбургской области продолжится ещё неделю, в течение этого времени вода будет затапливать разные районы области, заявили в региональном МЧС.

За последние несколько дней в результате разлива рек и прорыва дамбы в регионе затопило больше 10 тыс. жилых зданий, больше 6 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома.