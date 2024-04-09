Таксиста, похитившего имущество клиента, осудили на пять лет колонии
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Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
«Суд приговорил 26-летнего Кенжебаева к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима», — говорится в сообщении.
По версии следствия, таксист причинил материальный ущерб потерпевшему более чем на 830 тыс. рублей и травмы инспектору.
Ранее сообщалось, что врачи оценивают состояние двоих пострадавших в ДТП с автобусом в Кинельском районе Самарской области как стабильно тяжёлое.