Таксиста, похитившего имущество клиента, осудили на пять лет колонии

Суд в Москве приговорил к пяти годам колонии общего режима таксиста, похитившего имущество клиента и сбившего полицейского.

Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

«Суд приговорил 26-летнего Кенжебаева к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима», — говорится в сообщении.

По версии следствия, таксист причинил материальный ущерб потерпевшему более чем на 830 тыс. рублей и травмы инспектору.

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