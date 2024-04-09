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Таксиста, похитившего имущество клиента, осудили на пять лет колонии

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Суд в Москве приговорил к пяти годам колонии общего режима таксиста, похитившего имущество клиента и сбившего полицейского.
Таксиста, похитившего имущество клиента, осудили на пять лет колонии
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

«Суд приговорил 26-летнего Кенжебаева к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима», — говорится в сообщении.

По версии следствия, таксист причинил материальный ущерб потерпевшему более чем на 830 тыс. рублей и травмы инспектору.

Ранее сообщалось, что врачи оценивают состояние двоих пострадавших в ДТП с автобусом в Кинельском районе Самарской области как стабильно тяжёлое.

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