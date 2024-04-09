Двое пострадавших в ДТП с автобусом под Самарой находятся в тяжёлом состоянии
- РИА Новости
Как сообщили в пресс-службе регионального Минздрава, состояние 18 пациентов оценивается как средней степени тяжести, ещё двое находятся в удовлетворительном состоянии.
«Состояние ещё двоих пострадавших оцениваем как стабильно тяжёлое, для определения тактики лечения дополнительно провели телемедицинскую консультацию с федеральным медицинским центром», — добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что число пострадавших в результате аварии с автобусом под Самарой увеличилось до 26.