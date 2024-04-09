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Двое пострадавших в ДТП с автобусом под Самарой находятся в тяжёлом состоянии

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Врачи оценивают состояние двоих пострадавших в ДТП с автобусом в Кинельском районе Самарской области как стабильно тяжёлое.
Двое пострадавших в ДТП с автобусом под Самарой находятся в тяжёлом состоянии
  • РИА Новости

Как сообщили в пресс-службе регионального Минздрава, состояние 18 пациентов оценивается как средней степени тяжести, ещё двое находятся в удовлетворительном состоянии.

«Состояние ещё двоих пострадавших оцениваем как стабильно тяжёлое, для определения тактики лечения дополнительно провели телемедицинскую консультацию с федеральным медицинским центром», — добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что число пострадавших в результате аварии с автобусом под Самарой увеличилось до 26.

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