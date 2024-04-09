В ХМАО отремонтируют 415 многоквартирных домов в 2024 году

В Департаменте строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ханты-Мансийского автономного округа рассказали о предстоящем капитальном ремонте 415 многоквартирных домов в 2024 году.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

«Благодаря капитальному ремонту многоквартирных домов в 2024 году в автономном округе улучшат условия проживания более 92 тыс. жителей региона», — сказали в департаменте.

Там также отметили, что план по капремонту в регионе с начала года выполнен на 13,5%.

Ранее сообщалось, что на юго-востоке Москвы в рамках программы капремонта жилого фонда специалисты приведут в порядок 159 домов.