RT в Telegram
Подпишись

В ХМАО отремонтируют 415 многоквартирных домов в 2024 году

Короткая ссылка
В Департаменте строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ханты-Мансийского автономного округа рассказали о предстоящем капитальном ремонте 415 многоквартирных домов в 2024 году.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

«Благодаря капитальному ремонту многоквартирных домов в 2024 году в автономном округе улучшат условия проживания более 92 тыс. жителей региона», — сказали в департаменте.

Там также отметили, что план по капремонту в регионе с начала года выполнен на 13,5%.

Ранее сообщалось, что на юго-востоке Москвы в рамках программы капремонта жилого фонда специалисты приведут в порядок 159 домов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить