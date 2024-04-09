На юго-востоке Москвы проведут капитальный ремонт более 150 домов
- РИА Новости
Об этом, как сообщает «Вечерняя Москва», заявили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.
Ремонт будет проведён в том числе и дому 3/8 на Самокатной улице в районе Лефортово. Это самый старый в округе дом, который был построен примерно в 1900 году. Специалисты восстановят фасад и крышу дома, а также заменят ряд коммуникаций.
Также капитальный ремонт проведут в доме 13 на Волжском бульваре в Рязанском районе. Дом был простроен в 1997 году, он самый длинный в округе. В здании 12 подъездов, а площадь его фасада — 26 344 квадратных метра.
Ранее был завершён капитальный ремонт дома 1979 года постройки в Отрадном.