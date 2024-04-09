RT в Telegram
Подпишись

На юго-востоке Москвы проведут капитальный ремонт более 150 домов

Короткая ссылка
На юго-востоке Москвы в рамках программы капремонта жилого фонда специалисты приведут в порядок 159 домов.
На юго-востоке Москвы проведут капитальный ремонт более 150 домов
  • РИА Новости

Об этом, как сообщает «Вечерняя Москва», заявили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

Ремонт будет проведён в том числе и дому 3/8 на Самокатной улице в районе Лефортово. Это самый старый в округе дом, который был построен примерно в 1900 году. Специалисты восстановят фасад и крышу дома, а также заменят ряд коммуникаций.

Также капитальный ремонт проведут в доме 13 на Волжском бульваре в Рязанском районе. Дом был простроен в 1997 году, он самый длинный в округе. В здании 12 подъездов, а площадь его фасада — 26 344 квадратных метра.

Ранее был завершён капитальный ремонт дома 1979 года постройки в Отрадном.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить