Завершён капитальный ремонт дома 1979 года постройки в Отрадном

В Отрадном завершён капитальный ремонт дома 1979 года постройки.

Об этом, как сообщает «Вечерняя Москва», рассказали в пресс-службе Фонда капитального ремонта (ФКР) Москвы.

Дому обновили фасад с использованием современной технологии с применением полимерцементных смесей на армирующих сетках.

Также помыли внешние стены и произвели отбивку бухтящей плитки, после чего на подготовленную поверхность нанесли клеевые составы с армирующей сеткой, декоративные слои и специальную паропроницаемую краску. Межпанельные швы расчистили, выстроили новую геометрию и заново заполнили современным материалом.