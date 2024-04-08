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Завершён капитальный ремонт дома 1979 года постройки в Отрадном

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В Отрадном завершён капитальный ремонт дома 1979 года постройки.
Завершён капитальный ремонт дома 1979 года постройки в Отрадном
  • Gettyimages.ru

Об этом, как сообщает «Вечерняя Москва», рассказали в пресс-службе Фонда капитального ремонта (ФКР) Москвы.

Дому обновили фасад с использованием современной технологии с применением полимерцементных смесей на армирующих сетках.

Также помыли внешние стены и произвели отбивку бухтящей плитки, после чего на подготовленную поверхность нанесли клеевые составы с армирующей сеткой, декоративные слои и специальную паропроницаемую краску. Межпанельные швы расчистили, выстроили новую геометрию и заново заполнили современным материалом.

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