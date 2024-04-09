Крым получил 5,1 млрд рублей на восстановление 26 берегоукрепительных сооружений

Крым получил 5,1 млрд рублей из федерального бюджета на восстановление 26 берегоукрепительных сооружений, пострадавших после шторма в ноябре 2023 года, заявил министр жилищной политики и государственного строительного надзора региона Никита Тарасов.

Об этом сообщает «Крым 24».

«На сегодняшний день правительством РФ согласовано выделение средств порядка 5,1 млрд рублей на восстановление 26 объектов берегоукрепительных сооружений на территории Республики Крым. Из них два берегоукрепительных сооружения на территории Николаевского сельского поселения, два ещё на территории городского округа Алушта и самое большое количество сооружений, которое необходимо восстановить, это на территории городского округа Ялта, порядка 22 объектов», — уточнил Тарасов.

По его словам, на ряде объектов работы уже начались.

Ранее в правительстве Приморского края рассказали о работах по реконструкции и капитальному ремонту мостов.