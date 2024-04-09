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В Приморье рассказали о работах по капитальному ремонту мостов

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В правительстве Приморского края рассказали о работах по реконструкции и капитальному ремонту мостов.
В Приморье рассказали о работах по капитальному ремонту мостов
  • © Минтранс Приморского края

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу регионального кабмина.

Активная фаза работ ведётся на десяти объектах.

В их числе мост через реку Кривую Падь в Партизанском округе, мост через реку Суходол на автодороге Артём — Находка — порт Восточный, переправа через реку Илистую, мосты через реки Астраханка и Золотая, а также путепроводы в различных районах Приморья.

Ранее сообщалось, что в Уфе планируют построить ещё два моста.

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