В Приморье рассказали о работах по капитальному ремонту мостов
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Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу регионального кабмина.
Активная фаза работ ведётся на десяти объектах.
В их числе мост через реку Кривую Падь в Партизанском округе, мост через реку Суходол на автодороге Артём — Находка — порт Восточный, переправа через реку Илистую, мосты через реки Астраханка и Золотая, а также путепроводы в различных районах Приморья.
Ранее сообщалось, что в Уфе планируют построить ещё два моста.