В Приморье рассказали о работах по капитальному ремонту мостов

В правительстве Приморского края рассказали о работах по реконструкции и капитальному ремонту мостов.

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу регионального кабмина.

Активная фаза работ ведётся на десяти объектах.

В их числе мост через реку Кривую Падь в Партизанском округе, мост через реку Суходол на автодороге Артём — Находка — порт Восточный, переправа через реку Илистую, мосты через реки Астраханка и Золотая, а также путепроводы в различных районах Приморья.

Ранее сообщалось, что в Уфе планируют построить ещё два моста.