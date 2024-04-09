RT в Telegram
Подпишись

Специалист Каширский заявил о тренде на социальную инженерию со стороны мошенников

Короткая ссылка
Эксперт по кибербезопасности, генеральный директор «Перфоманс Лаб» Владимир Каширский рассказал о тренде на социальную инженерию со стороны кибермошенников.
Специалист Каширский заявил о тренде на социальную инженерию со стороны мошенников
  • Gettyimages.ru
  • © Blue Images

«Если раньше были известны классические фишинговые письма, звонки от различных банков и следователей, к этому уже все привыкли, тренд спадает, количество таких кибермошенников сокращается. Сейчас в тренде социальная инженерия», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, в этом году появился новый сценарий, когда создаётся фальшивый аккаунт, например, генерального директора компании, и от его имени начинается переписка с сотрудниками.

«Сотрудники, думая, что общаются с руководством, начинают предоставлять данные как по себе, так и какие-то чувствительные данные по компании и в том числе по своим коллегам», — сообщил Каширский.

Ранее старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Пётр Гусятников рассказал о рисках при оплате с помощью QR-кода.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить