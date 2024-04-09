Специалист Каширский заявил о тренде на социальную инженерию со стороны мошенников

Эксперт по кибербезопасности, генеральный директор «Перфоманс Лаб» Владимир Каширский рассказал о тренде на социальную инженерию со стороны кибермошенников.

«Если раньше были известны классические фишинговые письма, звонки от различных банков и следователей, к этому уже все привыкли, тренд спадает, количество таких кибермошенников сокращается. Сейчас в тренде социальная инженерия», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, в этом году появился новый сценарий, когда создаётся фальшивый аккаунт, например, генерального директора компании, и от его имени начинается переписка с сотрудниками.

«Сотрудники, думая, что общаются с руководством, начинают предоставлять данные как по себе, так и какие-то чувствительные данные по компании и в том числе по своим коллегам», — сообщил Каширский.

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