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Крупнейшим операторам Китая представят туристские возможности Петербурга

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Для крупнейших операторов Китая проведут выездные презентации «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!», они состоятся 7—11 мая в Шанхае, Пекине и Чэнду.
Крупнейшим операторам Китая представят туристские возможности Петербурга
  • Gettyimages.ru
  • © Gonzalo Azumendi

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу городского комитета по туризму.

«До пандемии Китай был одним из лидеров в сегменте въездного туризма в Петербург. Сейчас крайне важно выстраивать новые отношения, укреплять взаимодействие между специалистами туристского рынка и рассказывать обо всём многообразии Северной столицы», — заявил глава ведомства Сергей Корнеев.

Он выразил уверенность, что партнёры в крупнейших городах КНР сформируют оригинальные предложения для своих клиентов.

Ранее сообщалось, что Санкт-Петербург впервые принял участие в международной туристической выставке Incentive Travel & Conventions, Meetings China (IT & CM China) в Шанхае.

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