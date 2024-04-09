Крупнейшим операторам Китая представят туристские возможности Петербурга
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Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу городского комитета по туризму.
«До пандемии Китай был одним из лидеров в сегменте въездного туризма в Петербург. Сейчас крайне важно выстраивать новые отношения, укреплять взаимодействие между специалистами туристского рынка и рассказывать обо всём многообразии Северной столицы», — заявил глава ведомства Сергей Корнеев.
Он выразил уверенность, что партнёры в крупнейших городах КНР сформируют оригинальные предложения для своих клиентов.
Ранее сообщалось, что Санкт-Петербург впервые принял участие в международной туристической выставке Incentive Travel & Conventions, Meetings China (IT & CM China) в Шанхае.