МЧС: почти 6560 человек эвакуированы с подтопленных территорий Оренбуржья

Почти 6560 человек эвакуированы с подтопленных территорий Оренбургской области, заявили в МЧС России.

РИА Новости

Об этом пишет ТАСС. В ведомстве отметили, что в регионе подтоплено свыше 10,3 тыс. домов и 13,1 тыс. приусадебных участков. Ранее министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин вылетел в Оренбургскую область.