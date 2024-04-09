МЧС: почти 6560 человек эвакуированы с подтопленных территорий Оренбуржья
Почти 6560 человек эвакуированы с подтопленных территорий Оренбургской области, заявили в МЧС России.
- РИА Новости
Об этом пишет ТАСС.
В ведомстве отметили, что в регионе подтоплено свыше 10,3 тыс. домов и 13,1 тыс. приусадебных участков.
Ранее министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин вылетел в Оренбургскую область.
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