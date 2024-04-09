Глава Минстроя Файзуллин вылетел в Оренбургскую область
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Об этом сообщает пресс-служба Минстроя.
«Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин по поручению президента России Владимира Путина вылетел в Оренбургскую область», — говорится в сообщении.
Уточняется, что он также посетит с рабочим визитом Курганскую и Тюменскую области.
Ранее Путин поговорил по телефону с губернатором Оренбургской области Денисом Паслером, который доложил главе государства о борьбе с паводком.
Глава МЧС Александр Куренков также вылетел на вертолёте в наиболее пострадавшие от паводка районы Оренбуржья.