Глава Минстроя Файзуллин вылетел в Оренбургскую область

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин вылетел в Оренбургскую область.

Об этом сообщает пресс-служба Минстроя.

«Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин по поручению президента России Владимира Путина вылетел в Оренбургскую область», — говорится в сообщении.

Уточняется, что он также посетит с рабочим визитом Курганскую и Тюменскую области.

Ранее Путин поговорил по телефону с губернатором Оренбургской области Денисом Паслером, который доложил главе государства о борьбе с паводком.

Глава МЧС Александр Куренков также вылетел на вертолёте в наиболее пострадавшие от паводка районы Оренбуржья.