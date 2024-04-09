Путин после разговора с Паслером направил в Оренбуржье министра строительства
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Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«По результатам этой беседы глава государства принял решение командировать в зону стихийного бедствия министра Ирека Файзуллина с тем, чтобы уже сейчас проинформировать местное население в прямом диалоге о предстоящей работе региональных и федеральных властей по восстановлению инфраструктуры», — сказал представитель Кремля.
Речь идёт о разрушенных и размытых дорогах и о жилье, подчеркнул Песков.
Глава МЧС Александр Куренков также вылетел на вертолёте в наиболее пострадавшие от паводка районы Оренбуржья.