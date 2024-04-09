Путин после разговора с Паслером направил в Оренбуржье министра строительства

Президент Владимир Путин поговорил по телефону с губернатором Оренбургской области Денисом Паслером, который доложил главе государства о борьбе с паводком. В зону стихийного бедствия будет направлен министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«По результатам этой беседы глава государства принял решение командировать в зону стихийного бедствия министра Ирека Файзуллина с тем, чтобы уже сейчас проинформировать местное население в прямом диалоге о предстоящей работе региональных и федеральных властей по восстановлению инфраструктуры», — сказал представитель Кремля.

Речь идёт о разрушенных и размытых дорогах и о жилье, подчеркнул Песков.

Глава МЧС Александр Куренков также вылетел на вертолёте в наиболее пострадавшие от паводка районы Оренбуржья.